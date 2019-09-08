شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبدالحميد: "أنتظر الورق اللى يستفزنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم توفيق عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر الورق المناسب الذى يستفزه لتقديمه فى عمل فنى ويكون سريع الاستجابة وملهوف عليه خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ فترة كبيرة بعد إصابته بمرض الانزلاق الغضروفى، مشيرا أنه يعرض عليه عدد من الأعمال ولكن لم تناسبه وفى حال وجود دور مناسب سيوافق على الفور.

يذكر أن تم تكريم الفنان توفيق عبد الحميد فى افتتاح مهرجان القومى للمسرح وخطف الأنظار اليه خاصة أن هذا التكريم كان سببا فى ظهوره لأول مرة منذ 10 سنوات تقريبا بعد ابتعاده عن الساحة الفنية وكانت لحظة بكائه على المسرح حديث الجمهور العاشق لفنه.

وكان آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد فى الدراما مسلسل " سي عمر وليلى أفندي" وشارك فى بطولته كل من الفنانة دلال عبدالعزيز وهالة فاخر وياسر فرج واميرة هانى واحمد مراد وريم البارودى وانجى المقدم ومروة عبدالمنعم وجمال اسماعيل ومن تأليف واخراج محمد نبيه.