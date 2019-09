شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس تضع نفسها في مأزق.. كليبها Slide Away نسخه من We Can't Stop والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مازال كليب We Can't Stop للنجمة العالمية مايلي سايروس عالق في اذهان محبيها و عشاقها حتي اليوم بالرغم من أن سايروس اطلقته في عام 2013 ، فقد لاحظ البعض أن نجمتهم البالغة من العمر ( 26 عام ) قد استوحت بعض المشاهد بكليبها الاخير " Slide Away" من كليب " We Can't Stop " وكأن سايروس تعاني من نقص افكار لتقدمها بكليبها الجديد . وجاءت مقارنة كليب " Slide Away" بكليب " We Can't Stop " بسبب ظهور مايلي سايروس بعدد كبير في العملين و هي داخل حمام السباحة و يبدو أنك لا تستطيع أن تفرق بين العمل إلا بالـ lookالخاص بمايلي .



مايلي في الكليبين

من كليب Slide Away (1)

من كليب Slide Away (2)

من كليب Slide Away (3)

من كليب Slide Away (4)

من كليب Slide Away (6) مايلي بكليب We Can't Stop (2)



مايلي بكليب We Can't Stop (3)



مايلي بكليب We Can't Stop (1)



