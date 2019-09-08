ابنة عاصي الحلاني عن شقيقتها: "رح اشتاقلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ماريتا حلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، صور لها رفقة شقيقتها دانا الحلاني، وظهرت ماريتا وهي تحتضن شقيقتها.

كتبت ماريتا: "أختي مسافرة ع باريس بعد أسبوع! رايحة تكفي دراستها هونيك.. رح اشتاقلها".

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يُذكر أن ماريتا الحلاني ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أطلقت في عام 2016 أول أغانيها "يلا نفرح" ثم أتبعتها بأغنية "شو بدك" و"خايفة أنام".

عاصي الحلاني أب لثلاثة أولاد، هم ماريتا ودانا والوليد، ودانا على عكس الوليد وماريتا، لا ميول فنية لديها، لكنها تحب الخيل كوالدها، وهي تتابع حاليًا دراستها الجامعية.​