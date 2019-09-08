نيشان يدعم سيمون أسمر في أزمته المرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تعرض المخرج اللبناني الشهير سيمون أسمر، لوعكة صحية استلزمت نقله المستشفى. ودعم الإعلامي اللبناني نيشان، المخرج الكبير عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، معلقا: "الأستاذ سيمون أسمر، كل الصلوات". سيمون أسمر يطلق عليه "صناع النجوم" في لبنان، فهو صاحب فكرة "استوديو الفن"، الذي تخرج منه معظم نجوم لبنان، أبرزهم ماجدة الرومي، عاصي الحلاني، وائل كفوري، نوال الزغبي، وآخرون.

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