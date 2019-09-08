بعد بكائها.. رسالة من أحلام لفجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى صديقاتها الإعلامية فجر السعيد، بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

نشرت أحلام صورة لفجر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت: "يا بختنا بصوتك ووجودك بينا ومع كل حبايبك، والشكر لله أولاً ثم إرادتك ثانيًا دائمًا تثبتين إنك عظيمة فجر".

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يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، ما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة.

وظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مساء أمس الإثنين، في برنامج "هنا الكويت" على قناة "سكوب"، بعد فترة غياب طويلة بسبب المرض، ووجهت في نهاية المداخلة شكر خاص للفنانة أحلام، قائلةً: "أحلام أختي وصديقتي وقطعة من قلبي لم تتركني منذ تعبي حتى اليوم، وهي عنوان الوفاء، لقد مدت يدها لي لتنتشلني من الأرض"، لتدخل بعدها فجر السعيد في نوبة بكاء.