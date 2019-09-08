محمد جمعة: "يوم مصري" يستعد للمهرجانات الدولية والعمل مع "نتفليكس" مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان محمد جمعة إنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "يوم مصري"، وأن صناع الفيلم أوشكوا على الانتهاء من مرحلة المكساج، استعدادًا لمشاركته في عدد من المهرجانات الدولية.

وكشف جمعة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن استعداده لعمل فني من إنتاج "نتفليكس"، قال إنه "مفاجأة"، وإنه حاليًا في مرحلة التحضير، ولا يمكن البوح بتفاصيله حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الشركة المنتجة.

Advertisements

كما ينتظر الفنان محمد جمعة عرض مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تقرر عرضه في الفترة المقبلة عبر المنصة الإلكرونية "شاهد بلس"، وفق ما أوضح جمعة.

مسلسل "مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمد جمعة، محمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز، وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

فيلم "يوم مصري" بطولة كل من خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، محمد عادل، حنان مطاوع، محمد جمعة، حمزة العيلي، وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن انتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للانتاج الفني.​