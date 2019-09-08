زينة تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة زينة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بفستان لبني قصير، وعلقت: "أن يكرهك الناس لصراحتك، خير لك من أن يحبوك لنفاقك، مين فيكم كدة".

يُذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، و خالد الصاوي وعائشة بن أحمد من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.