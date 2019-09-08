في ذكرى وفاتها.. محطات في حياة "بهيجة بنت سلطح باشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم الأحد ذكرى رحيل الفنانة إحسان شريف، صاحبة الدور المميز في الفيلم الشهير "إشاعة حب"؛ "بهيجة بنت سلطح باشا".

ولدت إحسان شريف في 15 من مايو عام 1921 في حلوان، وبدأت حياتها الفنية مع فرقة الهواة، واكتشفها المخرج زكي طليمات، الذي تزوجته بعد انفصاله عن زوجته الأولى الصحفية فاطمة اليوسف الشهيرة بـ"روز اليوسف".

عملت بفرقة "الريحاني"، ومنها انتقلت إلى فرقة "علي الكسار"، وفي العام 1947 انطلقت مسيرتها السينمائية بفيلم "هدية".

قدمت إحسان شريف العديد من الأدوار المميزة، أبرزها فيلم "أين عمري"، عن رواية إحسان عبدالقدوس، "النمر الأسود"، "إشاعة حب"، "البوسطجي"، "صلاح الدين الأيوبي"، "أم العروسة"، "مضى قطار العمر"، "الغريب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وآخر أعمالها فيلم "شهد الملكة" مع الفنانة نادية الجندي.

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ووفقًا لما قاله الكتاب محمود قاسم، فإن الفنانة الراحلة إحسان شريف، كانت لها مكانة في الوسط الفني، نظرًا لزيجتها الشهيرة بزكي طليمات. وردًا على أن كانت قد كُرمت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أكد قاسم، أنه في فترة السبعينات وتحديدًا عام 76، وخلال تولي رشاد رشدي رئاسة أكاديمية الفنون، كان ينظم عيدًا للفن، بحضور الرئيس السادات الذي حرص على تكريم عدد من الفنانات وإعطائهم مبلغ مالي كمعاش شهري، وأثنى "قاسم" على هذه الظاهرة، موضحًا أنها لم تستمر سوى ثلاث أو أربع سنوات، قائلاً: "دور النقابات في هذه الفترة كان ضعيف جدًا، وكانت النقابات مقلة في أداء خدماتها والأمر كان يتم بالمبادرات الشخصية".

وعن الفترة التي سبقت رحيلها، قال قاسم -في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"- أن ملامح العجز والشيخوخة كانت واضحة خلال مشاهدها في فيلم "النمر الأسود"، وإنها كانت تعمل وهي تكاد تقف على قدميها مما يعني إنها عملت لآخر لحظة حتى تتلق مقابل مادي" موضحًا: "الحقيقة أن الصحافة الفنية لم تهتهم كثيرًا وأن هناك عدد من الفنانات من ضمنهم إحسان شريف، عندما يبتعدان عن الأضواء لم يعرف عنهم أحدًا شيئًا".

رحلت إحسان شريف في مثل هذا اليوم 8 من سبتمبر عام 1985، تاركة إرثًا فنيًا خلد اسمها بعد رحيلها.