محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد حلمي، مجموعة صور ومقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، من كواليس أحدث أفلامه "خيال مآتة"، والذي يعرض حاليا بالسينمات.
وحرص "حلمي" على نشر صور شخصية "يكن فؤاد سنهور"، التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم، فيما علقت الفنانة ليلى علوي قائلة: "إنت مختلف ، وبتشتغل بحب وبضمير، من نجاح لنجاح".
فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي ينشر صور من كواليس "خيال مآتة".. وليلى علوي تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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