مخرج "ورد مسموم" يعلق على ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المخرج أحمد فوزي صالح أن ترشيح فيلمه "ورد مسموم" لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار، لايعني دخوله مرحلة المنافسة النهائية في المسابقة العالمية، موضحًا أنه يدرك صعوبتها.

أحمد فوزي صالح علق على ترشيح الفيلم، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك "احنا سعداء برحلة" Poisonous Roses ورد مسموم"، واننا قدرنا نعمله في ظروف صعبة كتير واتعلمنا كتير من أخطاءنا فيه، ومشاكله اللي هي حاجات هتساعدنا في شغلنا الجاي، وكنا سعداء جدا باختيار الفيلم في مسابقة الأعمال الأولى في مهرجان روتردام كعرض عالمي أول للفيلم."

وأضاف: "دلوقتي بتيجي لحظة الترشيح للأوسكار واللي ناس كتير بتتناقل الخبر بشكل خاطئ، بداية احنا سعداء باختيار اللجنة للفيلم عشان يمثل مصر في الأوسكار، ولكن ده تقليد سنوي بيحصل من سنين كتير.

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احنا بنشكر الناس على سعاداتهم لينا، بس حابين نوضح أن ترشيح الفيلم لا يعني مشاركته في المنافسة النهائية (واللي احنا عارفين انها حاجة صعبة)."

واختتم بالقول: "رحلة صناعة الفيلم الأول هي الرحلة الأصعب اللي صناع الفيلم بيتعلموا منها أشياء كتير جدًا إن كان فنيًا أو عمليا أو إنتاجيًا، وبيحاولوا فيها يقدموا أسلوبهم ولغتهم، وده المهم، مش مهم ينجحوا أنهم ياخدوا جوايز كتير، ويلفوا مهرجانات أكتر، المهم بالنسبة لنا أننا نستمر في صنع الأفلام اللي عايزين نعملها.".

"ورد مسموم" رُشح من قبل اللجنة التي شكلتها نقابة المهن السينمائية لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخي، وإبراهيم النجاري، وكوكي.