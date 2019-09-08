كريم فهمي يعلق على بوستر "كيره والجن – 1919"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، على البوستر الذي يجمع بين الفنان أحمد عز، والفنان كريم عبدالعزيز.
وعلق: "أنا مستني الفيلم ده جدا بقى، إذا كانت الصورة تخض، أمال الفيلم هيبقى إيه، هو إيه اللي بيحصل ده".
التعاون المرتقب يجمع بين النجمين في فيلم "كيرة والجن"، عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، ويخرج العمل مروان وحيد حامد.
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