عمرو سعد يحمس الجمهور لمباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حمس الفنان عمرو سعد الجمهور لمباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والمقرر إقامتها اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر على ملعب "ستاد الجيش" ببرج العرب.

ونشر عمرو صورة له وهو يحمل الكأس، علق عليها بطريقة كوميدية قائلًا:" اللي عاوز الكأس النهاردة يتصل بيا زي كل سنة".

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة بيراميدز والزمالك بنهائي كأس مصر مساء اليوم الأحد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعيد كانت فيلم "حملة فرعون" الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة روبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير.