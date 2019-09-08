تراند اليوم : شاهد.. راقصة مصرية شهيرة تحتضن فنان معروف من الخلف...

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو من زفاف ابنة خالد عجاج.وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تحتضن الفنان احمد عدوية من الخلف بينما كان مصطفى قمر يقف الى جانبهما ويغني.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏بحبكم انا ‏مع أحمد عدوية وخالد عجاج و مصطفى قمر في فرح بحبكم اوي لاف يو”.

يذكر ان خالد عجاج كان قد احتفل بزفاف ابنته مريم على المهندس اسلام خضير العام المضاي بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري.