نشر النجم سامح حسين رأي جمهوره بعد عرض مسرحية "المتفائل"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجاءت آراء الجمهور تعبر عن شدة إعجابهم بالعرض المسرحي، و بالإضافة إلى أنهم اشادوا بالفنانين، وعن براعتهم في إتقان الأدوار. إعجابهم بالعرض المسرحي، و بالإضافة إلى أنهم اشادوا بالفنانين، وعن براعتهم في إتقان الأدوار. يذكر أن مسرحية "المتفائل"، بطولة كل من سامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، و المسرحية من إخراج إسلام إمام. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..تعرف على رد فعل الجمهور بعدعرض "المتفائل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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