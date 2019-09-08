رمضان محمد ينتهي من أغنية "عايشه سني" مع الطفلة اروي

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد بانه انتهى من تسجيل اغنية مع الطفلة اروي بعنوان "عايشه سني" ومن المقرر طرحها خلال ايام. ايام. واكد رمضان محمد في تصريح خاص لـ "الوفد" ان الأغنية من كلماته والحانه وتوزيع محمود صبري. محمود صبري. Advertisements وأضاف أن اروى طفلة موهوبه وهي من اكتشافي و أتوقع لها مستقبل ونجاح كبير . يذكر أن أحدث أعماله اغنية "تملي ناجحة" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي



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