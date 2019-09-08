غدًا.. كاريزما باند تحيي حفلًا غنائيًا بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، غدًا، فريق "كاريزما باند"، لإحياء حفل غنائي كبير، علي خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يقدم الفريقخلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يتفاعل معها الشباب وتشعلهم حماسًا، ومنها "ياللى بتشتم، العيون، عيش، يا بنت الناس، بين النهار والليل، روبابيكا، بنت كيوت، وغيرها".
الجدير بالذكر أن فريق كاريزما أسسه مجموعة من الأصدقاء منذ خمس سنوات، ويعتمد علي تطبيق فكرة "الكاريزما النادرة" في الموسيقي مع استخدام بصمتهم الفنية الخاصة للتأثير بشكل إيجابي على الحياة الاجتماعية.
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