ناصيف زيتون يحيي حفلًا غنائيًا بسوريا منتصف سبتمبر

يلتقي المطرب ناصيف زيتون بالجمهور السوري من خلال حفل غنائي كبير، يحييه في دمشق ضمن فعاليات مهرجان الياسمين على أرض مدينة المعارض القديمة بساحة الأمويين، وذلك يوم الأحد

المقبل الموافق 15 سبتمبر.



ومن المقرر أن يقدم زيتون خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره وتشعلهم حماسًا، منها "تكه،

نامي ع صدري، كرمال الله، مجبور، وصلك خبر، سلمي، كل يوم بحبك، وغيرها".



يذكر أن أخر أعمال ناصيف زيتون، أغنية "سلمي"، التي طرحها مؤخرًا ضمن أغاني ألبومه الجديد، من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.