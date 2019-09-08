سامح حسين يكشف سر نقصان وزنه في الفترة الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سامح حسين، سر فقدانه لوزنه الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة ومع عرض مسرحية “المتفائل”.

سامح حسين، قال خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية “cbc”، إن دوره في المسرحية هو سبب ذلك كما أن الإرهاق في العمل سبب أخر لفقدانه لوزنه.

وعن سبب التزام الأطفال بالصمت خلال عرض المسرحية، أكد أنه يستطيع التعامل مع الأطفال بشكل جيد، كما أنه العمل مليئ بالألوان والحكايات التي تنال على إعجاب الأطفال، وذلك بالإضافة إلى الرسالة التي يوجهها للأطفال قبل رفع الستار ويحثهم فيها على الإلتزام والصمتو إغلاق الهواتف، تكون بصوت محبب للأطفال وقريب منهم لذا يستجيبون له.

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كما أكد خلال اللقاء أنه عمل عدد من الوظائف في المسرح وقبل دخوله المجال الفني ومنها عامل نظافة في المسرح، وملقن للفنانين على المسرح، كما عمل كمساعد مخرج ومخرج، موضحا أنه لا يوجد شيء في المسرح لم يقدمه، ورغم ذلك كان لديه أمل في الوقوف على المسرح كممثل.

وأضاف، أنه بسبب عمله كمساعد مخرج، كان يقوم بتوجيه نصائح للفنانين وكان يجد فيهم بعض الممثلين ضعاف وبعضهم غير مقدر للفرصة التي حصل عليها، ووصفها بأن هذه المسألة كانت صعبة جدًا عليه، وكان يبكي بسببها.

وتابع، أنه كان يوجد لديه يقين داخلي أن الفرصة ستأتي ولذا كان يجب أن يستعد لها جيدًا حتي يحسن استغلالها.