موقف مُحرج جعل ناصيف زيتون لا يلمس المعجبات أثناء التقاطهم الصور معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السوري ناصيف زيتون، عن سبب عدم لمسه لأي معجبه خلال التقاط صور تذكارية معه.

وقال خلال حواره مع تلفزيون الجديد، إنه خلال إحيائه حفل غنائي له في بدايته الفنية عام 2011، أثناء إالتقاطه صورة تذكارية مع إحدى معجباته فوجئ بأحد الأشخاص سواء كان زوجها أو شقيقها أو صديقها يطلب منه رفع يده عنها.

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كما أضاف، هناك موقف تعرضت له وما حبيت اتعرض له مرة ثانية ولذلك أضع يدي إلى جانبي في أي صورة مع المعجبات.

وعن تشبيه المذيع له بالممثل العالمي كيانو ريفز، والذي لقبه الجمهور بالرجل المهذب، أو القديس، قال: “أنا مربى وأهلي تعبوا في تربيتنا كثيرًا وأظهر صورة البيت الذي خرجت منه، وفيك تشبهني بأي شيء طالما فيه خير”.

وكان ناصيف زيتون، قد رد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب رقصه على نغمات أغنية “سلمي”، مؤكدا أنه لم يفعل شيء يخجل منه أو يدعوا به للرذيلة، مؤكدا أن سنه يسمح بالقيام بمثل هذه الأشياء.