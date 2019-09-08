كريم عبد العزيز وأحمد عز يلتقيان في «كيره والجن- 1919»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يلتقي كل من النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد عز، في عمل سينمائي ضخم يحمل اسم “كيرا والجن 1919”، وذلك برعاية شركة “سينرجى فيلمز، وهو العمل المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، ومن إخراج مروان حامد.

ووضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عملا سينمائياً ضخماً خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا

ويعد العمل من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

ومن جانبها حددت شركة “سينرجى” منتصف شهر ديسمبر المقبل للبدء فى تصوير الفيلم، إذ يعقد مخرج العمل مروان حامد جلسات عمل مكثفة حاليا مع كريم عبد العزيز وأحمد عز والكاتب أحمد مراد والمنتج أحمد بدوى مدير عام ” سينرجى فيلمز” ، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة لوضع قائمة باسماء الممثلين المقرر مشاركتهم فى العمل، والبدء فى إبرام التعاقد معهم خلال الأيام القليلة القادمة.