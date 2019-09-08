صفاء الطوخي: "ورد مسموم" استغرق عاما.. وترشيحه للأوسكار مفاجأة

أكدت الفنانة المصرية صفاء الطوخي أنها لم تتوقع أن تختار اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين والمكونة من 22 عضواً فيلم "ورد مسموم" لتمثيل مصر في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار".





وقالت الطوخي لـ"العين الإخبارية": "تعبت جداً في تصوير هذا الفيلم بسبب صعوبة الموضوع الذي يتناوله، وإصرار المخرج على التصوير في أماكن حقيقية، فقد تم تصوير جميع الأحداث في منطقة المدابغ".

وأضافت: "كانت الأجواء صعبة بسبب رائحة الجلود، ولكن إيمان فريق العمل بالموضوع خلق بداخلنا حماسا كبيرا، لذا خرج الفيلم بشكل مبهر".

وتابعت الطوخي: "فترة تصوير الفيلم استغرقت عاما كاملا، وأعتبر دوري في هذا الفيلم من أصعب الأدوار التي قدمتها عبر مشواري الفني بسبب التفاصيل الكثيرة التي تحملها الشخصية".

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وعن توقعاتها للفيلم داخل المسابقة، علّقت: "أعلم جيداً أن المنافسة قوية وأن مستوى الأفلام المشاركة عالٍ، ولكن أتمنى أن يحالف الحظ الفيلم المصري وأن نفوز بجائزة، فالسينما المصرية قوية وتمتلك تاريخاً كبيراً ومن حقها التوهج في المهرجانات الدولية".

"ورد مسموم" مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي "ورود سامة لصقر"، وبطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري إخراج أحمد فوزي صالح.

ويسلط الضوء على المشاكل الحياتية التي تتعرض لها المرأة العاملة في القاهرة، دون الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية.





كما شارك في عدة مهرجانات بمختلف أنحاء العالم، منها "روتردام"، و"المهرجان الدولي للسينما بمراكش"، وبـ"القاهرة السينمائي" حصل على 3 جوائز، هي: جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، وجائزتين في مسابقة آفاق السينما العربية، هما: جائزة صلاح أبوسيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن فيلم عربي.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار في 9 فبراير/شباط 2020 بهوليوود.