كيم كارداشيان تشتري مزرعة بـ 14 مليون دولار









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف موقع TMZ الأميركي الذي يُعنى بأخبار المشاهير، أنّ نجم الراب الأميركي كاني ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان قد اشتريا منزلاً جديداً في ولاية وايومنغ الأميركية بثمن 14 مليون دولار، لم يدفعاها كاملة حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن مساحة العقار تبلغ أكثر من 3500 هكتار ويُطلق عليه اسم "Monster Lake Ranch" بسبب احتوائه على بحيرتي ماء. علماً أن المزرعة تتضمن 8 وحدات نوم، مطعماً، صالة للحفلات وقاعة للاجتماعات بالإضافة إلى اسطبل للأحصنة.