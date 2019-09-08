شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس تضع نفسها في مأذق.. كليبها Slide Away نسخه من We Can't Stop والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مازال كليب We Can't Stop للنجمة العالمية مايلي سايروس عالق في اذهان محبيها و عشاقها حتي اليوم بالرغم من أن سايروس اطلقته في عام 2013 ، فقد لاحظ البعض أن نجمتهم البالغة من العمر ( 26 عام ) قد استوحت بعض المشاهد بكليبها الاخير " Slide Away" من كليب " We Can't Stop " وكأن سايروس تعاني من نقص افكار لتقدمها بكليبها الجديد .

وجاءت مقارنة كليب " Slide Away" بكليب " We Can't Stop " بسبب ظهور مايلي سايروس بعدد كبير في العملين و هي داخل حمام السباحة و يبدو أنك لا تستطيع أن تفرق بين العمل إلا بالـ lookالخاص بمايلي .







مايلي في الكليبين



من كليب Slide Away (1)

Advertisements



من كليب Slide Away (2)



من كليب Slide Away (3)



من كليب Slide Away (4)



من كليب Slide Away (6)