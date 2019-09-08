شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: أتطلع لتقديم أدوار أقوى فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تدقق جداً في نوعية الأدوار التي توافق عليها، لافتة إلى تطلعها لتقديم أدوار أقوى مما قدمته في مشوارها الفني، وقالت عبد الغفور، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها تحاول تقديم الأدوار المهمة التي تترك بصمة لدى الجمهور، وأنها لا تزال في مرحلة التحضير للفترة المقبلة، حيث تقرأ عددا من السيناريوهات لم تستقر على أي منها لتقديمه.

وبشأن ردود الفعل على آخر أعمالها الدرامية "زي الشمس"، الذي عرض في رمضان الماضي، قالت إنها تلقت ردود فعل إيجابية، مشيرة إلى أن شخصية "فريدة" التي جسدتها جذبت الجمهور، ولاقت الاستحسان رغم تهورها واندفاعها.

وأضافت: "كل ردود الفعل على المسلسل اتسمت بالمصداقية وعدم المجاملة"، معتبرة أن شخصية "فريدة"، وهي فتاة مظلومة لوقوعها في العديد من الأخطاء بسبب تهورها واندفاعها.

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وعن انتشار ظاهرة تحويل المسلسلات الأجنبية إلى نسخة مصرية أجابت ريهام عبد الغفور أنها لا ترى في ذلك أمرا سيئا طالما أن العمل المختار متميز ومناسب، وفي الوقت ذاته يتماشى مع الدراما والتقاليد المصرية، وقالت "رأينا في السنوات الأخيرة نجاح التجارب التي تم تحويلها من فورمات أجنبي".

وبشأن غيابها عن السينما، أشارت ريهام إلى أنها تتمنى تقديم أعمال سينمائية مثلما تقدم أعمال درامية، ولكنها تختار الأفضل، مشيرة إلى أن دورها في فيلم "سوق الجمعة" ترك انطباعا جيدا لدى الجمهور.

واحتفلت ريهام عبدالغفور، أمس الأول، بعيد ميلادها، حيث حرص بعض الفنانين على تهنئتها بصفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.