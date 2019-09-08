شاهد .. إيفانكا ترامب ترقص على الأغاني في سوق بباراجواي

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 05:53 مساءً - ضمن جولتها عبر أمريكا الجنوبية في مهمة للنهوض بمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة . وصلت ” إيفانكا ترامب ” ابنة الرئيس الأمريكى يوم الجمعة الماضية إلى باراجواى واستقبلها رئيس البلاد ” ماريو عبده بنيتيس ” برفقة قرينته . وظهرت إيفانكا في مجموعة من الصور خلال زيارتها لأحد الأسواق في ” أسونسيون ” بباراجواي . والتي جاءت فيها وهي ترقص مع إحدى السيدات الباراجوايات في وصلة رقص تراثية وتتمايل على أنغام الموسيقى أمام عددا من المسئولين وسط أجواء من الفرح والتصفيق . Advertisements

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