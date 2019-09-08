بعد انتهاء السلسلة.. مؤلفة “هاري بوتر” تحمس متابعيها لفيلم جديد

متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت الكاتبة البريطانية “جي كي رولينغ” حماس متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبر تغريدة ألمحت فيها إلى إنتاج فيلم جديد من سلسلة “هاري بوتر” بعد انتهائها.

ونشرت مؤلفة الكتب التي تحظى بشعبية كبيرة، صورة لجمجمة وثعبان سليذرين هاوس، وعلقت إلى جانب الصورة قائلة: “في بعض الأحيان يأتي الظلام من أماكن غير متوقعة”، وأنهته بوسم “هاري بوتر” و”طفل ملعون”.

وكانت التغريدة هي الأولى لها منذ 6 أشهر، لذلك اعتبرها المتابعون إشارة إلى أنهم سيشاهدون فيلمًا جديدًا يحتوي على أطفال ملعونين مثل المسرحية التي عرضت لأول مرة على ويست إند في لندن، منذ أكثر من 3 سنوات.

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وكتبت إحدى المعجبات التي ردت على التغريدة أسفل مشاركتها: “هل يعني هذا أنه ستكون هناك ثلاثية أفلام لأطفال ملعونين، الرجاء هل يمكن مشاركة أي شيء”، وكتب آخر: “يا إلهي ماذا يعني هذا؟”، ونشر ثالث صورة متحركة قالت: “لقد عاد!”.

وصدر أول فيلم لـ”هاري بوتر” في عام 2001 من بطولة دانيال رادكليف، وتلاه 7 أفلام لاحقة، انتهت مع هاري بوتر لعام 2011 “هاري بوتر ومقدسات الموت” الجزء الثاني، وقد يصبح هذا الفيلم هو التاسع.