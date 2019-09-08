بعد نجاته من حادث مروع.. كيفن هارت يتعافى ويستعيد حركته

متابعة بتجــــــــــــرد: تمكن الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير “كيفن هارت”، من المشي مرة أخرى، بعد خضوعة لعملية جراحية في الظهر، عقب حادث سيارة تعرض له منذ أيام، بحسب ما أفادت مجلة “TMZ” الأمريكية.

وتقول المجلة إن الممثل البالغ من العمر 40 عامًا، بدأ المشي ببطء وبدأ العلاج الطبيعي نهاية هذا الأسبوع في المستشفى، وهو ما يشير إلى اقتراب استعادة حياته الطبيعية بعد اقترابه من الموت الأكيد.

وأصيب “كيفن” في حادث سيارة في وقت مبكر يوم الأحد 1 سبتمبر، عندما انقلبت به سيارته من نوع “بلايموث باراكودا” من طراز عام 1970، على طريق “مولهولاند” السريع بالقرب من كالاباساس، كاليفورنيا.

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وكان “كيفن” راكباً مع صديقه جاريد بلاك، الذي أصيب أيضًا بجروح خطيرة في الظهر، بالإضافة إلى خطيبة جاريد “ريبيكا بروكسترمان” التي لم تتضرر.

وخضع “هارت” لعملية جراحية في الظهر بعد تعرضه لـ3 كسور في العمود الفقري، وكان لا يزال يعاني من آلام مبرحة ولكنه حافظ على موقف إيجابي نسبيًا، وقالت صديقته الممثلة “تيفاني حديش” يوم الجمعة، إنه بصحة جيدة بعد الجراحة، وطمأنت زوجته أنيكو “35 عاما” مجلة هاربر قائلة: “إنه بخير”.