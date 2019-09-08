ميغان “تعويذة الحظ السيء”.. النحس يلازم سيرينا ويليامز 3 مرات متتالية!

متابعة بتجــــــــــــرد: اتهم مشجعو التنس، ميغان ماركل، بأنها “نحس” على صديقتها “سيرينا ويليامز”، بعد أن خسرت الليلة الماضية، لتفشل في تحقيق اللقب رقم 24 في بطولات الغراند سلام.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، وُصفت “ميغان” بأنها “تعويذة الحظ السيء” لـ”سيرينا ويليامز”، فقبل خسارة نجمة التنس أمس، هُزمت سابقًا في نهائي ويمبلدون أمام “سيمونا هاليب”، وكذلك العام السابق في بطولة SW19 أمام “أنجيليك كيربر”، وحضرت دوقة ساسكس البطولتين؛ لتشجيع صديقتها.

وكانت “ميغان” محط اهتمام في نيويورك، عندما شوهدت مع والدة “سيرينا”، أوراسين برايس، وكلتاهما أُصيبتا بخيبة أمل بعد الهزيمة أمام المراهقة الكندية “بيانكا أندريسكو”، صاحبة الـ19 عامًا.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “عزيزتي ميغان ماركل.. برجاء التوقف عن حضور مباريات سيرينا في النهائيات، أنتِ نحس عليها”.

وقال آخر: “إلى ميغان دوقة ساسكس، أحبك كثيراً، لكن هذا لا يمنع أني أراكِ نحسًا على سيرينا، كنتِ موجودة في معظم خسائرها”.

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وقال مصدر، إن مدرب “سيرينا” كان قلقًا من أن وجود “ميغان” في نهائي البطولة سيؤدي إلى صرف انتباه نجمة التنس عن المباراة، متابعًا: “سيرينا سألت مدربها عن قدوم ميغان، بعد فوزها في المباراة يوم الخميس، ولأن المدرب يؤمن بالفأل السعيد والسيء، فقد أعرب عن قلقه، لأن سيرينا خسرت عندما جاءت الدوقة لمشاهدتها في ويمبلدون”.

وطبقا لما نشرته مجلة “Time”، فإن “ميغان” اتخذت قرارها بالسفر إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، واستقلت رحلة طيران تجارية إلى نيويورك صباح يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، لتعبر مسافة 3500 ميل؛ لمشاهدة صديقتها الحميمة ومؤازرتها.

أتى سفر “ميغان” المفاجئ، في الوقت الذي حضرت فيه الملكة دورة ألعاب هايلاند في أسكتلندا كجزء من اجتماعها العائلي السنوي في قلعة بالمورال، ويُشاع أنها بذلك سببت إحباطًا للملكة، لأنها تحب الاجتماع مع أصدقائها وجميع عائلتها في وقتها المفضل من السنة.

ويقال بالفعل إن الملكة غاضبة وتشعر بالقلق؛ بسبب أفعال حفيدها وزوجته، التي تثير حنق الشعب، وكانت آخرها نفقات الزوجين الباهظة في الآونة الأخيرة على الطائرات الخاصة.