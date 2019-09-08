فيديو.. كؤوس مانشستر سيتي في جولة جماهيرية بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت كؤوس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التي فاز بها الموسم الماضي إلى ياس مول في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" ضمن جولتها العالمية للتقارب مع جماهير النادي السماوي في كل أنحاء العالم.

واستضافت العاصمة الإماراتية اليوم السبت في ياس مول، كؤوس مانشستر سيتي وميكا ريتشاردز سفير النادي السماوي الذي يرافق البعثة الإنجليزية ومسيرة الشرف المتوجة بالألقاب إلى "أبوظبي".

ويعد ميكا ريتشاردز هو أحد أبناء وناشئي مانشستر سيتي، وظهر في المرة الأولى بالقميص السماوي في 2005 وظل في الفريق حتى 2014، ليشارك في 246 مباراة بقميص السيتي.

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ريتشاردز المتواجد حالياً بـ"أبوظبي" كان له دور كبير في التتويج بالدوري الإنجليزي عام 2012 في واحدة من أكثر اللحظات المضيئة في تاريخ مانشستر سيتي.

وتوفر جولة مانشستر سيتي في "أبوظبي" تجربة مذهلة للمشجعين، حيث تقدم لهم نموذجاً لغرفة الملابس هناك في مانشستر بملعب "الاتحاد"، كما تمنحهم فرصة رؤية الكؤوس والتصوير معها.

وتقام التجربة في العاصمة الإماراتية مع شركتين إماراتيتين وهما شركتا اتصالات وريكسونا، كما تم عرض أولى مباريات السيتي في دوري السيدات الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد ضمن الجولة.