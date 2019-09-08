47 فيلما عربيا بمهرجان مالمو في السويد

يعرض مهرجان مالمو للسينما العربية 47 فيلما للجمهور السويدي والعرب المقيمين في الدول الإسكندنافية، خلال دورته الـ9 التي تنطلق في أكتوبر/تشرين الأول، وتحل فيها السينما التونسية ضيف شرف.

وقال محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس المهرجان، إن 524 طلبا وصلت إلى إدارة المهرجان من أكثر من 30 دولة للمشاركة في الحدث هذا العام؛ ليقع الاختيار على 25 فيلما طويلا و22 فيلما قصيرا للعرض ضمن مسابقات وبرامج الدورة الجديدة.

وأضاف قبلاوي، خلال مؤتمر أقيم في ثالث أكبر مدينة في السويد، السبت، أن المهرجان الذي تأسس في 2011 "يستمر كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي".

وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 8 أفلام هي: (امباركة) و(طفح الكيل) من المغرب و(فتوى) من تونس و(الضيف) و(ليل خارجي) من مصر و(صباح الخير) من لبنان و(زيانة) من سلطنة عمان و(مفك) من فلسطين.

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وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من الممثلة المصرية ليلى علوي، والمخرج التونسي رضا الباهي، والناقد العراقي قيس قاسم.

في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تتنافس 8 أفلام من لبنان وسوريا والأردن ومصر والسودان وتونس، بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 23 فيلما.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يقام من 4 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التونسي (في عينيا)، من إخراج نجيب بلقاضي، كما يكرم اسم المنتج والناقد الراحل نجيب عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي توفي في شهر أغسطس/آب.

كما ينظم المهرجان معرضا لأبرز ملصقات الأفلام التونسية التي أُنتجت على مدى 50 عاما مضت، وحلقة نقاشية بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، إضافة إلى ندوة عن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس.