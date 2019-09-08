انجاز جديد للسينما اللبنانية في مهرجان البندقية

حصد الفيلم اللبناني جدار الصوت إخراج أحمد غصبن الجوائز الأساسية في مهرجان البندقية لهذا العام. انجاز جديد للسينما اللبنانية. وقد اقيم الحفل نهار الجمعة 6 ايلول (سبتمبر الحالي) اذ نال غصين الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد وجائزة الجمهور وجائزة التميز التقني.

وعندما نتحدث عن التميز التقني لا بد أن نشير الى الجنود المجهولين وراء الأفلام وهم التقنيون اللبنانيون المتميزون الذين عملوا على معظم الأفلام العربية المشاركة في المهرجانات الكبرى هذه السنة ونذكر منهم رنا عيد مصممة الصوت. وكان عمل رنا في فيلم جدار الصوت بارز كما عمل مدير التصوير شادي شعبان والديكور حسين بيضون وجميع التقنيين استحقوا هذه الجائزة.

جدار الصوت هو الفيلم الروائي الطويل الأول لأحمد غصين، لكن غصين منذ بداياته كفنان ومخرج لاقى التقدير على الصعيد الدولي

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اذ ان عام 2015 افتتح في شريطه المرحلة الرابعة فئة ال Forum Extended في مهرجان برلين الدولي وفاز بجوائز عديدة عن افلام اخرى .

يتناول الفيلم لبنان في تموز (يوليو) 2006 خلال العدوان الإسرائيلي، يتوجه الشاب مروان، 30 عاماً إلى الجنوب بحثاً عن والده. يجد نفسه محاصراً مع 4 من أبناء بلدته في منزل احدهم. تستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى. سرعان ما تأخذ الأمور منحة غير متوقعة.

الفيلم من تمثيل كرم غصين – بطرس روحانا – عصام بوخالد – عادل شاهين – سحر منقارة – فلافيا بشاره وايلي شوفاني.

من انتاج: شركة ابوط (جورج شقير وميريام ساسين) توزيع: شركة أم سي.