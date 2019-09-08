محبو الدراما التركية يترقبون 6 مسلسلاتٍ الشهر القادم.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد محبو الدراما التركية لموسمٍ مليء بالأعمال المميزة؛ إذ يعدّ شهر أيلول/سبتمبر بداية عودةِ الأعمال الجديدة، للعرض على الشاشات التركية؛ إذ إنَّ شركات الإنتاج تتوقف عادةً في فصل الصيف للعودة في بداية أيلول/سبتمبر من كل عام، ونرشح لكِ في هذا المقال 6 مسلسلات تركية ستحظى بإعجاب الجمهور:

مسلسل "الحب يجعلنا نبكي"

سيبدأ عرض أولى حلقاته في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، على قناة "Show" التركية، تدور أحداث المسلسل حول خمس فتيات وخمسة شباب ومجموعةٍ من العلاقات التي تدور ما بين الصداقة والحب، وتتطور الأحداث بين كلٍ منهم وبين عائلاتهم فيضطرون لترك بلدتهم والانطلاق إلى المدينة.

وهو من بطولة دينيز جان اكتاش، حفصة نورساك تونان، بيلين أوزتكين ومن إخراج جوتشان.

الموسم الثالث من مسلسل "الحفرة"

حقق مسلسل الحفرة بموسميه الأول والثاني نسبة مشاهدة عالية جدًا ونجاحًا كبيرًا جعلت الجمهور ينتظر الموسم الجديد منه بحماسٍ كبير، المسلسل من إنتاج شركة القمر ومن بطولة أراس بولوت، إينملي ديلان، شيشيك دينيز، وأركان كولتشاك كوستنديل.

وتدور أحداثه حول أحد أحياءِ مدينة إسطنبول، الذي تتحكم فيه عائلة "كوشوفالي"، وتفرض قوانينها في الحي حيث لا يمكن النقاش أو المجادلة في هذه القوانين، ومن أهم ما تم فرضه على سكان هذا الحي هو عدم المتاجرة بالمخدرات أبدًا، وفي حال تم الخروج عن هذا القانون يطبق العقاب مباشرة.

مسلسل "الطفل"

مسلسلٌ جديد سيُعرض على قناة "star tv" التركية، وتدور قصته حول الأطفال وحياتهم المعرضة للخطر في أي وقت، وكيف لطفلٍ تتركه أمه أن يضيع مستقبله، وحول الأم التي تناضل من أجل أطفالها وتعمل من أجل توفير حياةٍ كريمة لهم وذلك من خلال بطلات المسلسل الخمس.

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المسلسل من بطولة سرحات تيومان، ميرفي تشاغيران، أوزغي غوريل، نازال كيسال، كنان اجار، جيداء اتيش.

مسلسل "الوصال" الموسم الثاني

سيُعرض ابتداءً من يوم الاثنين الـ 16 من أيلول/سبتمبر على قناة "TRT" التركية، والذي حقق الموسم الأول منه نسبة مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرًا، مُتفوقًا على عدد من الأعمال، وهو من بطولة قادير دوغلو.

مسلسل زهرة الثالوث الموسم الثاني

تم تصنيفه ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدةً فى تركيا بموسمه الأول، دارت أحداث الموسم الأول حول فتاة تقع في حب شاب يريد الانتقام منها ومن عائلتها لتتزوج منه ويبدأ رحلته في الانتقام منهم وجعلِ شرفهم في الوحل.

المسلسل من بطولة أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، ومن إخراج جيم قارجي، وبانال طايري.

مسلسل الطبيب المعجزة

مسلسل جديد مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The good doctor، سيُعرض على قناة "Fox" التركية.

وتدور أحداث المسلسل حول طبيبٍ ناجحٍ وشهير مُصاب بمرض التوحد؛ ما يجعله يواجه العديد من المشاكل خلال عمله، وهو من بطولة تانير أولمز، رحا أوزكان، أونور تونا، مراد آيغن، ومن إخراج يوسف بيرحسان الذي قدم مسلسل نبضات قلب أيضًا.