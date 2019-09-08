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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطيب جنيفر لوبيز يدعمها بعرض فيلمها Hustlers بمهرجان تورنتو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الانظار نحوها خلال حضورها عرض فيلمها الجديد " Hustlers " و ذلك في قاعة روي طومسون في تورنتو بكندا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي " Toronto International Film Festival " لعام 2019 ، و حرص خطيب جنيفر لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز علي التواجد معها بالعرض و ذلك من اجل دعمها .
وتواجدت ايضا بالعرض النجمة العالمية كونستونس ووه التي خطفت الانظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء ، كما حضرت ايضا النجمة لي لي رينهارت ذات الـ 22 عام عرض الفيلم و النجمة كيكي بالمر وغيرهم .
يذكر أن فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين ، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز و خطيبها
جنيفر لوبيز و خطيبها
لي لي رينهارت
كونستونس ووه
كيكي بالمر
كيكي بالمر
لي لي رينهارت
كونستونس ووه
كونستونس ووه
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