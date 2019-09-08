شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة ونداء شرارة فى حفل غنائى بدار الأوبرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطربة نداء شرارة، يوم 1 أكتوبر المقبل فى مسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وتتعاون سماحة مع الشاعر والملحن محمد رفاعى فى أغنية تحمل اسم "أميرة الحب" وهى من توزيع الموزع التركى صوات ايدوجان، حيث تم تسجيل الأغنية فى أسطنبول والتى تراهن عليها خلال الفترة المقبلة، وتقدمها بشكل مختلف عليها، خاصة أنها تتعاون لأول مرة مع شاعر وملحن حقق بحجم رفاعى حقق نجاح كبير مع عدد من مطربين مصر والوطن العربى وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.