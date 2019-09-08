شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: بطمن الناس الفاضيين اسم فيلمى مش خالد ابن الوليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المخرج سامح عبد العزيز حول الجدل الذى حدث الأيام الماضية بسبب فكرة اسم فيلمه الجديد "خالد ابن الوليد"، للمؤلفين أمين جمال ومحمد محرز ويقوم ببطولته كل من الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع وأخرون من النجوم، والذى يواصل فى تحضيراته فى الوقت الحالى استعداداً لانطلاق تصويره.

قال عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن خالد ابن الوليد مجرد فكرة وليس الاسم النهائى للعمل، حتى يلاقى هذا الهجوم، مضيفاً أن هناك أكثر من اسم مقترح جارى الاستقرار عليه من ضمنهم "سيدى بشر"، موجها رسالة للمنتقدين قائلاً: "انا بطمن الفاضيين إن الفيلم مسموش خالد ابن الوليد".

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وتابع عبد العزيز: "الأولى بدل ما يهاجموا فكرة فيلم مازال في المراحل الأولى من تحضيراته يهاجموا المسئولين بتغيير اسم الشارع الذى يباع فيه قمصان النوم"، مضيفاً أن الفيلم يناقش المقارنة بين المصيف الشعبى ومصايف الهاى كلاس التى تدور فى شارع خالد ابن الوليد فى إطار كوميدى.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من النجم مصطفى خاطر والفنان على ربيع والفنان كريم عفيفى والفنان محمد عبد الرحمن وجارى التعاقد مع باقى الأبطال والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهم عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.