شكرا لقرائتكم خبر عن مطربات قررن ترك الأضواء والاعتزال وعودة مرة أخرى.. آخرهم نيكى ميناج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة قرارات اعتزال الفنانات ترك الشهرة والأضواء، ثم العودة والتراجع، منهن من كانت في قمة مجدها بهذا الوقت والأخريات كنا مشاريع نجمات لامعات انطفأت نجوميتهم في وقت مبكراً، وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الفنانات معتزلات والتراجع عن الساحة الفنية، وآخرهن نيكى ميناج.

نيكى ميناج:

أعلنت نجمة الراب العالمية نيكى ميناج أمس الجمعة، اعتزالها الغناء والفن لتكوين عائلة، بعد استقرار علاقتها مع صدقها كينيث بيتى، واقتراب زفافهما.

شادية :

هى واحده من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، لها عديد من أعمال السينما والدراما والغنائى والمسرحية، لها صوتها المميز وجذب وإحساس عالى، بدأت شادية مسيرتها الفنية عام 1947، وانتهت عام 1984، فقد أخذت قرار الاعتزال بعد أن أكملت الخمسين عامًا، ومن أشهر أغنيانها " دبلة الخطوبة"، "خلاص مسافر"، و"يا حبيبتي يا مصر".

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إيمان الطوخى :

إيمان الطوخي، هى مطربة وفنانة اشتهرت في فترات الثمانينات والتسعينات ، وهي ابنة الإذاعي الكبير محمد الطوخي، لها عديد أعمال من السينما من أبرزها "دماء على الأسفلت"، أما أعمال الدرامية هى مسلسل "رأفت الهجان" من بطولة محمود عبد العزيز، بوابة الحلوانى، وغيرها ، وكان أول ألبومات إيمان في سنة 1995 بعنوان "النظرة الأولى".





حنان:

وهى من أشهر المطربات التى أشتهر بفرقة الموسيقار عمار الشريعى والتى تحمل اسم "الأصدقاء" مع منى عبد الغنى، وقدمت منفردة ثمانية ألبومات، أشهرهم ألبومات: “البسمة”، “رايقة”، “تستاهل”، و “بحبك”، تعاونت خلالهم مع الفنان “حميد الشاعري” الذي لحن لها بعض الأغنيات، وتولى مهمة التوزيع الموسيقي لجميع أغاني الألبومات.





شيرين عبد الوهاب:

تراجعت المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد اعتزال مؤقت استمر 4 أيام، عن هذا القرار، معلنة ذلك من خلال تسجيل صوتي نشره الحساب الرسمي لأحد المجلات اللبنانية، ولكن قالت شيرين إنه احتراماً منها "لمن أحبوها ولجمهورها العاشق، ولزملائها الفنانين الذين أحاطوها بحب وود، تراجعت عن قرارها بالاعتزال، وستعود لفنها وعملها".

إليسا :

اعتزال اليسا الغناء خبر كان بمثابة صاعقة على عدد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي، حيث قد أعلنت النجمة إليسا أمس الأول الاتنين، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني، وسنستعرض بالتفصيل ردود افعال المشاهير وجماهير اليسا بعد اعلانها اعتزالها الغناء.