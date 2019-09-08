شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى بتخلق الموضة.. هاشتاج محبى المطربة يبرز إطلالتها المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى طريقة مختلفة للتعبير عن إعجابهم وحبهم لها أطلق مجموعة من معجبى المطربة اللبنانية نوال الزغبى هاشتاج #نوال_الزغبي_بتخلق_الموضة ، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر . وشارك المعجبون مجموعة من الصور المختلفة لإطلالات نوال الزغبى، والأزياء الخاصة بها، مؤكدين أنها أيقونة الموضة والجمال فى عالم الغناء . وحرص المغردون على مشاركة مجموعة من الفساتين التى إرتدتها الفنانة اللبناية و إرتداها أيضا فنانين أجانب للمقارنة بينهما، مؤكدين أن إطلالات نوال الزغبى كانت الأفضل مقارنة بالفنانين الأجانب.

هاشتاج نوال الزغبى 4

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