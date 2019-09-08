شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها الـ 40 .. تعرف على بينك بـ"الأرقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينك واحدة من أبرز وأهم النجمات على الساحة الغنائية حول العالم حيث قدمت الكثير من الاعمال المميزة التى حفرت اسمها فى عالم الغناء، واليوم احتفالا بعيد ميلادها الـ 40 تعرف على نجمتك المفضلة فى أرقام.

ولدت بينك 8 سبتمبر 1979 فى الولايات المتحدة الامريكيةبدأت فى تقديم الاستعراضات الغنائية الراقصة فى فيلاديلفيا عندما كان عمرها 14 سنةبدأت مسيرتها الفنية فى 1995 مقدمة عدد من الاعمال المميزة ويستمر نشاطها الفنى حتى الآنفى عام 2000، اطلقت بينك ألبومها الأول " Can'tt Me Me Home "تزوجت بينك مرة واحدة وذلك من كارى هارت عام 2006 بينما تم الانفصال فى 2008، بينما عادت علاقتهما من جديد فى فبراير 2010بينك هى ام لطفلين وهما " ويلو ساج " و" جيمسون مون"

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النجمة بينك (1)