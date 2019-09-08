شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حفل زفاف أسطورى أثار جدلا على صفحة راغب علامة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب حضور النجم راغب علامة لحفل زفاف نجل أحد القيادات الأمنية فى لبنان فى إثارة خلاف بينه وبين أحد متابعيه على تويتر، وبدأت القصة بتغريدة للنجم راغب علامة قال فيها “أشاهد تقرير على "lbc" عن الفساد في لبنان الرؤساء الثلاثة يشكون من الفساد”، حيث كتب المطرب اللبنانى "يعني اذا هم عم يشكوا من تطبيق القانون وقد وضعوا جماعتهم المقربين في كل الوزارات في المراكز المهمة وغير المهمة بربكم من الذي سيطبق القانون؟؟!! في النهاية طلع الشعب هو الفاسد في الإدارة”.





فرد أحد المتابعين على تغريدة علامة منتقدا حضوره لحفل زفاف أسطورى على حد وصفه لنجل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانى اللواء عماد عثمان قائلا " لو في حدا مش فاسد كان فضح الفاسد . يلي بيته من قزاز ما براشق حجار. اذا عنجد في نية إصلاح( وما في ) كان الزعيم بينظف محيطه بالاول بعدين بصير كتير قوي مع الشعب لينظف محيط غيره “. وتابع: “دخلك انت ما غنيت بعرس أسطوري عن قريب”؟

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ورد راغب علامة على التغريدة قائلا " العرس لم يكن أسطوري على الإطلاق.. كان فيه ذوق وليس بذخ وملايين كما روج بعض المصطادين بالماء العكر .. وأنا حضرت وزوجتي كصديق لعائلة اللواء عثمان.. أرجو عدم تشويه الحقائق للتأثير على فرحة عائلة العرسان بعرس أولادهم".

وكان من بين الحضور لهذا العرس رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى ، ومجموعة من الفنانين من ضمنهم عاصى الحلانى ومايا دياب.

فيما دافعت احدى المتابعات عنه فى تغريدة قالت فيها " و شو المشكلة ان راغب يغني بعرس أسطوري ؟؟؟؟اولا ..دة شغله ...ثانيا..هو مفروض يسأل عن ميزانية الفرح علشان لو عالية يرفض الغناء !!؟؟؟؟"



