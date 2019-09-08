خاص| أحمد السقا ينتهي من تصوير مشاهد الأقصر في "العنكبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد الفنان أحمد السقا وفريق فيلم "العنكبوت"، من محافظة الأقصر أمس السبت 7 سبتمبر.

وقال الكاتب محمد ناير، مؤلف الفيلم في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انتهينا أمس من تصوير المشاهد التي كان مقررًا تصويرها في محافظة الأقصر، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل لأماكن أخرى داخل مصر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

وأشار ناير إلى أن مرحلة التصوير مازالت في بدايتها، مضيفًا "لم يتم تحديد مكان وموعد استئناف التصوير في القاهرة".

"العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي؛ إذ يجمعهما بعد 3 سنوات منذ أخر عمل شاركا في بطولته "من 30 سنة" والذي عُرض في 2016، كما يشارك في بطولة الفيلم ظافر العابدين، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب.