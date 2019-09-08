بالصور.. ميرهان حسين في زيارة لأحد الأطفال المرضى:" بتعلم منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة ميرهان حسين صورا لها خلال زيارتها لأحد الأطفال المرضى، وطلبت من الجمهور عمل متابعة لصفحته، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلقت على الصور قائلة: "محمود صاحبي الصغير الجميل البطل اللي أنا بتعلم منه الصبر والقوة والإيمان، محمود قالي إن نفسه يبقا عنده فولوورز كتير وأنا شايفة إن اللي يعمله فولو هو اللي هيستفيد".
وتابعت: "محمود هيكون بالنسبة له مثال للقوة والتحدي والرضا والتربية الصالحة ربنا يكرم مامته الجميلة القوية الصبورة ويشفيلها محمود اللي دايما قوي وراضي ودايما بيضحك رغم الابتلاء اللي صعب جدا على أي حد فينا يتحمله.. بليز اعملوا فولو لمحمود وفرحوه بحبك أوي يا حودة".
يذكر أن ميرهان حسين، انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهد مسلسلها "قيد عائلي"، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، ومن إخراج تامر حمزة.
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