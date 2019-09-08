دبي السينمائي يحتفي بفوز فيلم تونسي في مهرجان فينسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي الدولي، عبر تويتر، بفوز الفيلم التونسي "بيك نعيش"، بجائزة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي بإيطاليا. وعلقت: "إنجاز جديد للسينما التونسية، (بيك نعيش) لمهدي برصاوي يحصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان فينيسيا في قسم آفاق جديدة، ادعم السينما العربية". وفاز الفنان التونسي سامي بو عجيلة، بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "بيك نعيش"، ضمن فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

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