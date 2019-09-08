قبل عرضه في "الجونة".. المخرج يوسف نعمان يكشف كواليس "هذه ليلتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يشارك المخرج يوسف نعمان بثاني أفلامه "هذه ليلتي" في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثالثة لـمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر.

وعلق يوسف نعمان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على اختيار الفيلم بالمهرجان، قائلًا: "التواجد في حد ذاته أسعدني، وخاصة مع دقة اختيار الأفلام المشاركة بالمسابقة، وهو ما يزيد من أهمية ترشيح الفيلم بها".

وأضاف: "منذ عام 2017 أسعى لتقديم الفيلم بعد قراءة العديد من السيناريوهات، والاستقرار على فكرة (هذه ليلتي) التي كتبها المؤلف أحمد إيهاب عبد الوارث، خضنا مرحلة طويلة بإعداده إلى أن انتهيت منه في يونيو الماضي".

وعن اختيار أبطال الفيلم، يقول: "كانت هي الخطوة الأسرع بالعمل، لأني منذ البداية أرى ناهد السباعي وشريف الدسوقي، وحتى الطفل عمرو حسام الدين، هم الأنسب له وكنت سعيدا جدا خلال التصوير وأنا أتابع أداءهم وتعايشهم".

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وتابع: "الفيلم تدور أحداثه في يوم واحد، وإن كان التصوير تم على مدار اليومين في شوارع مصر الجديدة واحد الأسواق، ونرصد ما تمر به شخصيات العمل في الحي الراقي.

فيلم "هذه ليلتي" حاصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، ومنحة الدعم من الاتحاد الأوروبي-اليونيسيف.

المخرج يوسف نعمان نال جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول بالدورة الـ21للمهرجان القومي للسينما المصرية عام 2017، عن فيلمه "جميلة".

الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.