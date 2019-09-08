محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين في الجيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ميس خلال الصور بالملابس الرياضية وهي تمارس التمارين الشاقة. ونالت الصور إعجاب الجمهور، الذي حرص على التعليق على مقطع الفيديو. يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان تنشر مقطع فيديو من "الجيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.