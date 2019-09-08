سارة وفيق لـ"الخليج 365": "مش أنا" فيلم مهم وتامر حسني مصدر طاقة إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة سارة وفيق، إن الفنان تامر حسني كتب فيلمه الجديد "مش أنا" بشكل جيد جدًا ومختلف، وهو صاحب ترشيحها لإخراج الفيلم، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ عملهما معًا في "عمر وسلمى" قبل سنوات.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لما قريت الفيلم انبسطت جدا، وإخراجه فرصة فظيعة لأنه فيلم كبير ومهم بيجمع بين الكوميديا والدراما والأكشن والإثارة، مش فيلم لايت، دي حاجة عايزة حد تقيل، وده اللي مخليني خايفة جدًا".

وأضافت سارة "تامر متحمس ليا وبيدعمني جدا وأعتبره أخ، لذلك أعمل ليل نهار هذه الفترة"، لافتة إلى أن التحضير سيحتاج لوقت طويل، وأنها وتامر استقرا على النسخة النهائية من السيناريو والتي فقط تحتاج لتعديلات بسيطة ووضع اللمسة النهائية قبل انطلاق التصوير.

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وأكدت أن حتى الآن لم يتم الاستقرار على النجوم الذين سيشاركون تامر بطولة الفيلم، وقد تتضح الرؤية بعد 10 أيام، نافية وجود نية لتغيير الاسم "مش أنا".

سارة لا تتواجد في الوسط الفني بصورة كبيرة، وعن سبب الغياب، أوضحت "بحب فكرة تبني المشروع من بدايته، وأرفض أعمالًا كثيرة تأتيني جاهزة لإخراجها، قد أقبل في حالة أن يكون العمل جيد بالفعل، لكن في العموم أفضل العمل على المشروع بداية من مرحلة الكتابة، وهذا ما حدث مع فيلم (مش أنا)، كنت أتحدث فيه مع تامر مع إقدامه على كتابته بحكم صداقتنا، ووجدته يقوم على فكرة (مش طبيعية)".

واختتمت سارة بالتعبير عن شعورها بالانتعاش أثناء التحضير لفيلم "مش أنا"، متمنية أن تستمر معها هذه الطاقة في باقي مراحل العمل، مشيرة إلى أن مصدرها هو الفنان تامر حسني "تامر مصدر طاقتي الإيجابية"، لافته إلى احتمالية انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المُقبل.