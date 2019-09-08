محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الفنان والسيناريست عباس أبوالحسن بذكرى ميلاد والدته الراحلة شمس الإتربي، وذلك عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك". ونشر عباس صورة لوالدته وعلق قائلًا: "عيد ميلاد الغالية ست الحبايب شمس الاتربي..أمي لا يغيب يوما لا يسري بي طيفك فأحن إليكي، سلاما عليكي أينما ترقدي". Advertisements رحلت والدة الفنان عباس أبوالحسن عن عالمنا في 5 نوفمبر 2017. يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن يُعرض له حاليًا الجزء الثاني من فيلم الكنز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عباس أبوالحسن يحتفل بذكرى ميلاد والدته شمس الإتربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.