هكذا سيظهر كريم عبدالعزيز وأحمد عز في "1919".. والتصوير منتصف ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق "كيره والجن- 1919" التحضير للفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير في منتصف ديسمبر المُقبل، وبدأت "سينرجي فيلمز" في عقد جلسات عمل تضم الكاتب أحمد مراد، المخرج مروان حامد، وبطلي الفيلم الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، والمنتج أحمد بدوي مدير عام الشركة المنتجة.

وكشفت الشركة في بيانها الصحفي عن أن فترة التحضير من المقرر أن تستغرق ثلاثة أشهر تقريبًا؛ للانتهاء من تصميم ملابس تناسب الحقبة التاريخية التي تدور فيها الأحداث، وبناء الديكورات، إلى جانب الاستعانة بأحدث معدات التصوير، واختيار الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، وإبرام العقود معهم.

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كما طرحت صورتين من جلسات العمل، ويظهر فيها كريم وعز بالشكل الذي سيعتمدانه لشخصية كل منهما في الفيلم.

يرصد الفيلم حقبة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويستعرض واقع المجتمع المصري فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى عام 1924، كاشفًا عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال.