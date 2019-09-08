هاني عادل لـ"الخليج 365": لم أقابل حنان ترك في "النداهة" ولهذا السبب تحمست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان هاني عادل، إنه يعتز بمشاركته في الفيلم الدرامي الصوتي "النداهة"، الذي قام ببطولته برفقة الفنانة حنان ترك، كأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

وعن أجواء العمل قال "عادل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": لم أقابل حنان ترك في "النداهة"، نظرًا لطول ساعات التسجيل، كما أن كل فنان كان يقوم بالتسجيل بمفرده. ولكننا تعاونا سويًا في أعمال سابقة مثل فيلم "آخر أيام الأرض"، برفقة الراحل خالد صالح.

أما عن إقباله على هذه النوعية من الأفلام قال مؤسس فرقة "وسط البلد"، أن خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خياله مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي.

Advertisements

واستكمل:" الصوت له علاقة بالمزيكا وإزاي توصل الصوت ده للناس".

"النداهة"، أحداثه مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، ويقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.

الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم "آخر أيام الأرض"