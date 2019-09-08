بمشاركة 42 ناقدًا.. "القاهرة السينمائي" يستضيف "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، والمقرر إقامتها في نوفمبر المُقبل، النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتي يشارك في لجنة تحكيمها 42 ناقدًا من 13 دولة عربية.

وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية في الخارج، إذ يختار النقاد المشاركين في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوروبية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.

تضم قائمة النقاد المشاركين في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، 12 ناقدا مصريا، هم: طارق الشناوي، وأحمد شوقي، وصفاء الليثي، وخالد محمود، وأسامة عبدالفتاح، وأندرو محسن، وعصام زكريا، وعلا الشافعي، وماجدة خير الله، ومحمد عاطف، وأمل الجمل، ورشا حسني، ومن المغرب يشارك في اللجنة، حمادي كيروم، وخليل الدمّون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة، كما انضم من العراق كلا من: زياد خزاعي، وصفاء أبو سدير، وعرفان رشيد، وقيس قاسم، وكاظم السلوم، ومهدي عباس.

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ويشارك في اللجنة من لبنان: محمد رُضا، ونديم جرجورة، وهدى إبراهيم، وهوفيك حبشيان، ومن الجزائر يشارك عبدالكريم قادري، ونبيل حاجي. أما تونس فيمثلها في اللجنة: إقبال زليلة، وطارق بن شعبان، ولمياء قيقة، وانضم من سوريا: إبراهيم حاج عبدي، وعلي وجيه، وندى أزهري. كما يشارك خالد علي من السودان، وعبدالستار ناجي من الكويت، وناجح حسن من الأردن، وحسن حداد من البحرين، بالإضافة إلى حسام عاصي من فلسطين، وعلا الشيخ (فلسطين/ الإمارات).

وقال المنتج محمد حفظي رئيس "القاهرة السينمائي" في بيان صحفي إن المهرجان فعالية مثالية لاستضافة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، مؤكدًا أنه سيوفر كل الدعم لظهور هذا الحدث الهام بأفضل شكل ممكن، وأعرب عن سعادته بالتوسع الذي يحدث ضمن جوائز النقاد لتشمل السينما الأوروبية إلى جانب العربية.

من جانبها، تقول سونيا هاينن المدير الإداري فيEuropean Film Promotion ، إنها سعيدة بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من الأفلام تمثل التنوع في السينما الأوروبية على لجنة متميزة من نقاد السينما العرب.

أما ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية، فأكدا أن المبادرة تنطلق بـ 42 ناقدا من 13 دولة عربية، وهو رقم يعبر عن الثراء والتنوع الذي سيكون السمة العامة لـ"جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" مستقبلاً. وأشار "دياب وكركوتي"، إلى اعتزاز مركز السينما العربية بثقة النقاد العرب وإدراكهم لقيمة مثل هذه الجوائز ودورها في التبادل المعرفي والثقافي في عالم السينما.