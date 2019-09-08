تراند اليوم : ممثل مصري يشتبك مع الجمهور بسبب "الخمر".. ما القصة؟

نشر الممثل المصري أحمد فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وعلق فهمي من أمام البحر قائلاً: "هتقولو على المية اللى فى ايدى اية بقى ... فودكا!!! ... ولا هتقولو مية عادى .. بس هتشتموا عشان مش زمزم".



وفي وقت سابق، نشر فهمي صورة له وهو يقف أمام البحر، وبيده مشروب، وتعرض للهجوم في التعليقات؛ إذ اتهمه البعض بأنه يشرب خمرا، ليرد عليهم: "هو أي أصفر خمرة؟".

من ناحية أخرى، حدد فهمي وخطيبته الممثلة الشابة هنا الزاهد موعد زفافهما، والذي سيتم خلال أيام.

Advertisements

وسيتم الزفاف سيتم في نهاية الأسبوع الجاري في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالفرح، والتي تجري في سرية تامة.

وكان فهمي كشف منذ فترة عن موعد زواجه من هنا الزاهد، إذ قال في تصريح تليفزيوني، إنه سوف يحتفل بزواجه أول سبتمبر المقبل.

وقال فهمي إنه سيسافر في 20 أغسطس لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر ويعود في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.